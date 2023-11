Giorgia Meloni, il dettaglio sulla giacca: la spilla contro la violenza sulle donne

23 novembre 2023 a

Giorgia Meloni ora è al governo. Da più di un anno il premier guida il Paese e ora torna al Senato ricordando la sua lunga carriera nelle fila dell'opposizione. Una Meloni amarcord, come ricorda l'Adnkronos, quella che si è presentata a palazzo Madama per rispondere al question time del Senato. "Grazie a tutti i gruppi, approfitto in chiusura del premier time per dire una cosa, io confesso che mi manca molto questo luogo. Ho fatto una lunga carriera parlamentare e come si vede anche, delle volte, dalla passione che metto nelle mie risposte, mi manca un pò questo luogo che non era il Senato... E quindi vengo volentieri...".

Giorgia Meloni è al Senato per rispondere al premier time e si lascia andare a un pò di amarcord, rievocando i tempi dell’opposizione. La leader di via della Scrofa è in total white, indossa un doppiopetto, che si conferma uno dei suoi capi preferiti. Si presenta, infatti, in Aula, con double brested color bianco natalizio, a sei bottoni dorati, su maglietta rosa con fili dorati.

Sul bavero della sua giacca spicca la spilletta ideata da Ignazio La Russa, dal fiocco con doppia estremità, una bianca e l’altra rossa, in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza. E proprio il premier ha ribadito in Aula quanto sia importante l'impegno delle istituzioni nella lotta contro la violenza sulle donne: "Voglio approfittare per ringraziare il lavoro che tutti i gruppi hanno fatto mi sede di approvazione delle norme contro la violenza sulle donne. Esiste un terreno nel quale siamo in grado di lavorare insieme e su questo terreno stiamo sempre a disposizione", ha affermato il premier.