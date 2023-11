Israele, "stupri dimenticati": clamorosa lezione al Pd dal... cuore del Pd

24 novembre 2023 a

"Il 7 ottobre Hamas durante le azioni nei kibbutz ha ucciso e stuprato": inizia così il post dell'europarlamentare del Pd Pina Picierno su Facebook. "Gli esiti delle autopsie e delle refertazioni mediche che ho letto in queste settimane sono terribili - prosegue la dem - i racconti dei terroristi arrestati fanno rabbrividire e i video che ho visionato dalle bodycam dei terroristi sono la rappresentazione dell'orrore".

La Picierno, poi, sottolinea un punto in particolare: "Queste donne israeliane, le loro storie, le violenze subite sono state escluse dal dibattito femminista così come accadde per gli stupri di guerra avvenuti in Ucraina". E ancora: "In questa giornata che precede il 25 novembre abbiamo il dovere di raccontare quello che avvenne il 7 ottobre, abbiamo il dovere di alzare la voce perché se toccano una toccano tutte, indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione e dai conflitti". Il riferimento è alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre appunto il 25 novembre. A corredo del suo post una foto con l'hashtag #BelieveIsraeliWomen (crediamo alle donne israeliane).

Intanto, è partita oggi la tregua tra Israele e Hamas: 13 ostaggi verranno rilasciati oggi dalla Striscia di Gaza e dovrebbero arrivare a Tel Aviv alle 18 ora locale, le 17 in Italia. Lo scrive il quotidiano Haaretz citando le Forze di difesa israeliane. Il rilascio dei rapiti da parte di Hamas dovrebbe avvenire alle 16 ora locale, le 15 in Italia. Le persone liberate verranno prese in consegna dai militari israeliani ''in prossimità del confine'', spiegano le Idf. Successivamente verranno trasferite nella base aerea di Hatzerim nel sud di Israele. Da qui saranno poi portate negli ospedali e riunite con le loro famiglie. Le donne anziane e i bambini saranno portati in ospedali differenti, precisano le fonti delle Idf citate da Haaretz. Tutti gli ostaggi, poi, resteranno sotto osservazione medica per due giorni.