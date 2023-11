Attilio Fontana? Un leghista non fa i rutti e la sinistra va in tilt

28 novembre 2023 a

Attilio Fontana? Toh, un leghista non fa i rutti e i compagni sono stupiti. Certo, un paradosso. Un'esagerazione. Ma il succo - stringi stringi - è proprio quello: c'è un esponente della Lega "inaspettatamente" istituzionale e la sinistra proprio non riesce a spiegarselo. Il punto è che nelle favole dei progressisti un lupo cattivo di destra deve esserci sempre. E se non lo trovano vanno in tilt.

