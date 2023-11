Giorgia Meloni, la classifica: "Leader più influente in Europa", sinistra kaputt

29 novembre 2023 a

Giorgia Meloni è la leader più influente d’Europa. Nella lista delle personalità del 2024 scelte da Politico Europe, il premier italiano si classifica primo nella categoria “Doers”, i leader più «fattivi e concreti nella messa in campo delle loro politiche».

Meloni viene descritta come «camaleonte», capace di sfidare «le aspettative» e di sorprendere nella sua politica nei confronti della Russia. «Il prossimo anno elettorale sarà cruciale per Meloni, che è anche presidente dei Conservatori e Riformisti europei», sottolinea la testata, osservando come non sia «un segreto che il Partito Popolare Europeo di centrodestra abbia corteggiato la leader italiana, forse per un’alleanza post-elettorale che potrebbe ridisegnare il panorama politico europeo». A guadagnare la palma d’oro è il possibile futuro premier polacco Donald Tusk, identificato come «il vento del cambiamento».

Nella stessa categoria di Meloni, invece, al secondo posto c’è il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e al terzo il presidente francese Emmanuel Macron. Nella classe dei “Disrupters”, i sovversivi, viene incoronato il presidente della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, che«mantiene in funzione la macchina da guerra del presidente russo Vladimir Putin». Mentre a guidare la truppa dei “Dreamers”, i sognatori, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, «il maratoneta» chiamato a vincere la guerra contro Mosca. La domanda che si pone Politico Europe è se «riuscirà a farcela e a quale costo».