Sondaggio Supermedia, altro record negativo per il Pd della Schlein

Quasi dieci punti separano il Partito democratico di Elly Schlein da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Mentre quest'ultimo, infatti, è stabile al 29% dei consensi, i dem invece confermano il loro dato peggiore, 19,3% (-0,1), dalla vittoria della segretaria alle primarie. Lo rileva la Supermedia Agi/Youtrend. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle, che però non sembra beneficiare del crollo del Pd. Anzi, perde mezzo punto rispetto a 14 giorni fa e scende sotto il 16% per la prima volta da luglio: ora si attesta al 15,75%.

Su invece la Lega di Matteo Salvini, che rimbalza nuovamente sopra il 9%: è al 9,3% con un incremento dello 0,5 rispetto a due settimane fa. Cresce anche Forza Italia, ora al 7,4% (+0,2). Azione di Carlo Calenda sale dello 0,3 e arriva al 3,9%; mentre l'Alleanza Verdi/Sinistra perde uno 0,1 e scende al 3,4%. Su di uno 0,1 Italia Viva di Matteo Renzi, che si attesta così al 3; stabile +Europa al 2,5%. In fondo alla classifica Italexit all'1,7% (-0,2), Unione Popolare all'1,4% (+0,2) e Noi Moderati all'1,3% (+0,1). Per quanto riguarda le coalizioni, La Supermedia registra un +0,8 per il centrodestra, che vola così al 47%; mentre il centrosinistra continua a calare: scende al 25,2% (-0,2).

A criticare l'operato del Pd nelle ultime ore è stato Calenda, ospite di Omnibus su La7: "Ma pensiamo veramente che l'alternativa a questo governo sia un'ammucchiata che vada da me a Fratoianni, Bonelli, Conte e Schlein? La Schlein ieri ha detto che vuole levare i sussidi al gas, e altre cose che determinerebbero il fallimento delle aziende, poi che lei vorrebbe elettrificare tutto, però non producendo più energia elettrica. Ma non è politica. Quello che fa la Schlein sono appelli morali che nel contenuto non hanno niente e non si costruisce un'alternativa di governo fatta in questo modo".