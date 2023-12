Crosetto contro la Braga: "Stupito, sono qui con 39 di febbre"

01 dicembre 2023 a

L'assalto del Pd a Guido Crosetto a Montecitorio assume toni da farsa. Il ministro della Difesa si presenta in aula alla Camera per l'interpellanza presentata dal gruppo +Europa riguardo alla ormai celebre intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui il ministro ha pronunciato frasi molto dure sulla magistratura. "Frasi che non reputo gravi, Io non ho attaccato e non attaccherò mai la magistratura e quando c'è stata la necessità di rivolgersi a un magistrato per denunciare fatti gravi l'ho fatto". E ancora. "Rileggo in italiano: 'A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura'. Ho mai detto incontri segreti? Cospirazioni?".

Tuttavia, il centrosinistra è partito subito in quarta. Alla presenza della segretaria del Pd Elly Schlein e del leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, è stata la capogruppo dem Chiara Braga a suonare la carica. "Ieri sera abbiamo saputo che sarebbe intervenuto il ministro Crosetto per rispondere a una interpellanza di un gruppo. In conferenza dei capigruppo tutte le opposizioni avevano chiesto una informativa sulle sue parole sulla magistratura, in modo inusuale vediamo che oggi il ministro è qui per rispondere a una interpellanza, non lo consideriamo esaustivo della richiesta di un'informativa e ribadiamo la richiesta di una informativa perché su parole di questa natura e di gravità di svolgere un dibattito e di farlo nella piena trasparenza informando i cittadini". Insomma: Crosetto si è presentato in aula, si dice disposto a rispondere a ogni domanda ma non basta.



Piccata la replica del ministro, che si dice "stupito dalla Braga, perché tutto pensavo, tranne che qualcuno potesse contestare un ministro venuto a rispondere a un'interpellanza", sottolineando di aver dato la disponibilità a essere presente in Commissione Difesa, in Antimafia e al Copasir. "Mi è stato chiesto una cosa però a cui ho detto 'no' di sostituire l'informativa che è prevista sul Medio Oriente con quella sua giustizia" perché "l'informativa sul Medio Oriente per me è fondamentale e importante". "Se vogliamo farne una in aggiunta sulla giustizia nessun problema". "Io ho dato la mia disponibilità dal giorno dopo a essere presente in Commissione. Mi hanno chiesto di essere presente in Antimafia? Certo. Me lo ha chiesto il Copasir e io 'certo..'. Ho dato la disponibilità a venire alla Camera? Certo. Sono venuto a rispondere febbricitante con 39 di febbre per rispetto del Parlamento...".