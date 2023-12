Nicola Fratoianni, il sondaggio di Mannheimer lo affonda: ultimo tra i giovani

01 dicembre 2023 a

A PiazzaPulita su La7 Corrado Formigli manda in onda i sondaggi di Renato Mannheimer e a uscirne con le ossa rotte sono da un lato Elly Schlein, dall'altro il suo compagno di lotta sinistra Nicola Fratoianni.

I dati sulle intenzioni di voto sono sostanzialmente interlocutori. Fratelli d'Italia resta abbondantemente il primo partito con il 28,5%, -0,2 rispetto a settimana scorsa. Il Pd della Schlein è al 19,2%, stabile, mentre il Movimento 5 Stelle scende al 16,5%, in calo dello 0,1 rispetto a 7 giorni fa.

Nel centrodestra, la Lega risulta ferma al 9,3% mentre Forza Italia rosicchia lo 0,1 e sale al 7,4%. Sull'altro versante dell'arco politico, è immobile Azione di Carlo Calenda al 3,9%, guadagna lo 0,1 l'Alleanza Verdi e Sinistra (ora al 3,5%) mentre il balzo maggiore, si fa per dire, è quello di Italia Viva che passa dal 2,9 al 3,2%, risalendo di 0,3 punti.





Sondaggio Mannheimer, dolori per Schlein e Fratoianni: guarda il video di PiazzaPulita

I dolori per Elly e Nicola arrivano però dai sondaggi mirati sul gradimento dei leader. Tradizionalmente molto vicini all'elettorato più giovane, i capi dei partiti di centrosinistra classica si dimostrano in grave sofferenza. Tra gli intervistati di età compresa tra i 18 e i 34 anni, infatti, domina Giuseppe Conte, capo politico dei 5 Stelle, con il 48% dei voti. Seguono la premier Giorgia Meloni con il 38,3%, Calenda con il 33,4% e quindi la Schlein, solo quarta con il 31,7 per cento. Il suo Pd, insomma, sta perdendo voti nel serbatoio degli "under" proprio a vantaggio del suo avversario diretto, l'ex premier. Chiude "drammaticamente" la classifica, staccatissimo dai colleghi, proprio Fratoianni al 16,5%. Segno che Sinistra italiana ha almeno due problemi: il programma, troppo radicale persino per chi vista l'età dovrebbe essere "incendiario", oppure la guida, cioè Fratoianni stesso.

Le cose per lui migliorano solo in parte sulla parte di elettorato superiore ai 55 anni. Il marito di Elisabetta Piccolotti è penultimo al 18,6%, perlomeno davanti a Matteo Renzi (al 16,8%). Non ride nemmeno la Schlein, ferma al 26,3% e lontanissima dal 50% tondo raccolto dalla Meloni.