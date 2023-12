Angelo Bonelli in trappola: attaccò Vendola e ora se lo ritrova presidente

02 dicembre 2023 a

a

a

Che smacco. Angelo Bonelli avrà Nichi Vendola come presidente di Sinistra, alleata ai suoi Verdi. E pensare che proprio Bonelli in passato non lesinò critiche al fu presidente della Regione Puglia. Tutto nasce all’ombra dell’Ilva. Nel processo tarantino "Ambiente svenduto", Vendola è stato condannato in primo grado, nel 2021, a tre anni e mezzo per concussione aggravata. Il commento del portavoce dei Verdi? "Sono stato quello che ha presentato l’esposto che ha dato origine all’inchiesta Ambiente svenduto. Era il 2010 – riporta le sue parole il Fatto Quotidiano – e questa sentenza è importante e nel nome del popolo inquinato. Su questo è fondamentale che la politica tragga le giuste conseguenze".

Vendola poi definì la sentenza come "l’ennesima prova di una giustizia profondamente malata", una "giustizia che calpesta la verità", con la quale i giudici hanno "offerto a Taranto non dei colpevoli, ma degli agnelli sacrificali: noi non fummo i complici dell’Ilva, fummo coloro che ruppero un lungo silenzio e una diffusa complicità con quella azienda". A quel punto Bonelli replicò.

Finita qui? Niente affatto perché Vendola sostenne che Bonelli era rancoroso nei suoi riguardi. Una vicenda risalente al 2009, alla spaccatura dei Verdi. In molti infatti confluirono in Sinistra Ecologia e Libertà (Sel). Insomma, tra i due non scorre buon sangue, ma il Fatto, maliziosamente, avanza l'ipotesi che entrambi potrebbero sotterrare l'ascia di guerra. D'altronde Vendola è stato eletto per acclamazione durante il congresso del partito, in corso a Perugia. Fra le altre cose il congresso ha anche deciso di riconfermare nella sua carica il segretario Nicola Fratoianni.