Sondaggio, tracollo-Schlein: il M5s di Conte può "divorarsi" il Pd

Nonostante una leggera flessione, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta saldamente primo partito col 29,4% dei consensi, perdendo lo 0,3% rispetto a una settimana fa. Lo rileva l'ultimo sondaggio di Proger IndexResearch per Radio Giornale Radio. Per quanto riguarda le due principali forze di opposizione, Pd e M5s, appaiono sempre più vicine tra loro ma comunque ancora molto distanti dal primo partito. I dem di Elly Schlein sono stabili al 19,4% mentre i grillini guidati da Giuseppe Conte guadagnano 0,2 punti in sette giorni e salgono così al 16,8. Poco meno di 3 punti insomma dividono i due partiti.

A seguire ci sono la Lega di Matteo Salvini, che si posiziona al 9,2%, perdendo lo 0,1% rispetto al precedente sondaggio; e poi Forza Italia in leggera crescita, che registra un +0,2% e arriva al 6,7%. Subito dopo troviamo Azione di Carlo Calenda, stabile al 4%. In fondo alla classifica i partiti minori: Alleanza Verdi-SI al 3,8 (+0,1); Italia viva al 3,1 (+0,1); +Europa al 2,5 (-0,1) e Italexit all'1,6 (-0,1).

Per quanto riguarda le coalizioni, la maggioranza di centrodestra continua a dominare sull'opposizione con il 46,3% delle intenzioni di voto. Mentre dall'altra parte, il centrosinistra resta fermo al 25,7%. Sotto la lente del sondaggio anche la fiducia degli intervistati per Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Entrambe perdono un punto rispetto alla scorsa rilevazione, attestandosi rispettivamente al 43 e al 29%.