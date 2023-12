Sondaggi, la supermedia: Schlein al minimo storico

07 dicembre 2023 a

La cura Elly Schlein sta ammazzando il grande malato Pd. La Supermedia dei sondaggi di questa settimana è negativa per l'opposizione, ma soprattutto per i democratici che fanno registrare un nuovo minimo nella gestione della segreteria, in carica dallo scorso marzo: 19,2%, con la soglia psicologica del 19% ormai a un passo.

Male, molto male anche il Movimento 5 Stelle che perde addirittura quasi un punto in 14 giorni, scendendo sotto il 16%. Gli altri partiti di opposizione restano stabili, con l'eccezione di Azione che perde anch'essa qualcosa (-0,2%). Al primo posto è stabile anche Fratelli d'Italia, mentre il centrodestra nel suo complesso guadagna terreno.

Per quanto riguarda i singoli partiti, FdI è al 28,7% (invariato), il Pd come detto al 19,2% (-0,1) e i 5 Stelle al 15,6% (-0,9). Al quarto posto la Lega al 9,3% (guadagna lo 0,2, con Forza Italia che perde lo 0,3 e si assesta al 7,5%. Alle loro spalle, Azione al 3,8% (-0,2), Alleanza Verdi e Sinistra al 3,4% (stabile), Italia Viva al 3,1% e +Europa al 2,6% (entrambe le liste senza variazione alcuna rispetto alla settimana precedente).

Le coalizioni invece registrano un incremento del centrodestra già al governo (+0,2), ora al 46,7%, e un calo del centrosinistra, lontanissimo al 25,2% (-0,2). A questi si aggiungono il Movimento e l'ormai solo teorico Terzo Polo al 6,9 per cento. Va ricordato che la Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 23 novembre al 6 dicembre, è stata effettuata il giorno 7 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 3 dicembre), Quorum (27 novembre e 4 dicembre), SWG (27 novembre e 4 dicembre) e Tecnè (25 novembre e 2 dicembre).