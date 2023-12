Pd, Arturo Parisi contro Elly Schlein: "Di voltafaccia così..."

08 dicembre 2023 a

Niente primarie prima delle prossime amministrative? "Una scelta che non condivido", ha detto Arturo Parisi, riferendosi alla recente scelta del Pd. Sentito dall’Adnkronos, colui che è noto come "l'inventore" dei gazebo non ha nascosto la sua delusione: "Vedremo quale sarà il guadagno della scelta di allinearsi alle usanze del centrodestra rinunciando all’esibita diversità del Pd". Parisi ha sottolineato anche la contraddizione che deriva dal fatto che questo tipo di scelta arrivi proprio da chi con le primarie è stato eletto, ovvero la segretaria Elly Schlein: "La politica di voltafaccia così ne ha visti innumerevoli".

Il professore ha definito quella del Pd "una scelta in palese discontinuità con la linea di condotta che pochi mesi fa ha consentito a una non iscritta prima di candidarsi e poi conquistare un partito all’inizio non suo. Contrasto e discontinuità oramai sotto gli occhi di tutti. Niente di nuovo sotto il sole della politica, che di voltafaccia così ne ha visti innumerevoli e di certo maggiori". Questa decisione, secondo Parisi, alza anche la posta della sua scommessa: "Bisogna proprio che vinca".

In alcuni casi la rinuncia alle primarie sarebbe stata motivata dalla necessità di formare una coalizione con il Movimento 5 Stelle, che non ha proprio grande simpatia per i gazebo. A tal proposito Parisi ha detto: "Di certo scegliere di accodarsi a Conte anche contro le primarie in nome della costruzione della alleanza Pd-M5S mentre ci si prepara a una dura competizione tra Pd e M5S è una scelta difficile. Quale e quanto l’errore lo vedremo alla fine, misurando lo scostamento tra l’obiettivo che la segreteria Schlein si proponeva e il risultato raggiunto".