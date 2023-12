Guazzaloca ha battuto la sinistra: gli intitolano una piazza a Bologna

10 dicembre 2023 a

a

a

Una piazza intitolata a Guazzaloca, primo sindaco di Bologna ad aver fatto traslocare la sinistra dall’amministrazione emiliana. Nel 1999 la sua elezione fu storica: per la prima volta la sinistra perdeva la guida di Bologna, città simbolo. A quasi 25 anni e a sei anni dalla morte, l’amministrazione a guida Pd ha intitolato una piazzetta a Giorgio Guazzaloca: si tratta del primo tratto di via IV Novembre, compresa tra le via D’Azeglio e de Fusari, adiacente a piazza Maggiore e accanto al palazzo comunale.

«È stato un innovatore», scandisce il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, «perché è riuscito a mettere assieme forze politiche e movimenti per dare una svolta alla città» e pur essendo stato un civico «ha saputo cambiare la politica». Dalla sconfitta inferta da Guazzaloca nel 1999 «anche il centrosinistra a Bologna ha riflettuto e ha saputo ricostruire un modo di fare politica, molto più attento e vicino ai cittadini». La decisione di dedicargli uno spazio accanto al Comune «è un impegno che ci eravamo presi con l’ex sindaco Merola» per dare un importante riconoscimento «ad un sindaco che ha lavorato per Bologna, al quale abbiamo già dedicato una medaglia la valore civico»". «Guazzaloca è stato amato e ha amato Bologna e in parte traccia la strada che vogliamo fare per coinvolgere tutte le parti della città. Bologna ha bisogno di essere unita, parlare il linguaggio dell’amore e del coinvolgimento».