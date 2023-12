Floris inchioda la Schlein: "Perché non si rivolgono a voi?"

13 dicembre 2023 a

"Lei non può dare la colpa agli altri se non votano lei, perché non si rivolgono a voi?": Giovanni Floris lo ha chiesto alla segretaria del Pd Elly Schlein a DiMartedì su La7. Inizialmente spiazzata, la leader dem ha poi risposto: "Questo è vero, però io credo che da un lato ci sia la propaganda governativa, dall'altro la realtà dei fatti, certificata anche da Eurostat, che dice che il 63% delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare a fine mese".

Secondo la Schlein, alla fine gli elettori perderanno fiducia nel governo Meloni e nel centrodestra in generale. E solo a quel punto il centrosinistra potrà avere delle possibilità. Dunque l'opposizione spera di emergere non per delle proprie proposte o una propria linea che possa piacere all'elettorato, ma solo a seguito di un eventuale fallimento dell'attuale esecutivo. "Ci vorrà un po' di tempo, perché questa manovra dove tagliano sanità pubblica e pensioni, proprio loro che ce l'avevano con la Fornero, dimostra che stanno tradendo tutte le loro promesse, quindi secondo me gli italiani non si faranno prendere in giro - questo il ragionamento della Schlein -. Stanno tradendo ogni promessa fatta e questo poi lo pagheranno anche in termini di consenso".