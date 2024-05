Harry e Meghan Markle, tensione alle stelle: "Non prendermi per mano". Il dettaglio

19 maggio 2024 a

Tensione alle stelle tra il principe Harry e Meghan Markle. I duchi di Sussex sono tornati dal loro viaggio in Nigeria per il decimo anniversario degli Invictus Games ma sul volo di rientro tra i due sarebbe scoppiata una lite molto accesa e Meghan, una volta atterrata è sembrata ai presenti molto nervosa.

Secondo quanto riportano alcuni giornali e siti americani, i due hanno discusso animatamente durante tutto il viatggio di ritorno e dopo essere scesi dall'aereo i due si sono tenuti distanti l'uno dall'altra camminando lei avanti e lui più dietro una volta arrivati aeroporto di Los Angeles.

Il Daily Mail ha scritto che alcune persone che erano vicine alla coppia avrebbero sentito dire alla duchessa Meghan Markle: "Don't hold my hand", ovvero "Non prendermi per mano", rivolgendosi al principe Harry che cercava invece di fare pace con lei.

Difficile dire il motivo della litigata. Ma le immagini pubblicate sui social parlano da sé.