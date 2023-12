Patrimoniale e cannabis: reddito universale, il piano horror della sinistra

14 dicembre 2023 a

La sinistra, quella estrema, ha sempre ha avuto un chiodo fisso: la patrimoniale e la liberalizzazione della cannabis. E adesso vuole finanziare il reddito universale introducendo proprio la patrimoniale e il monopolio della cannabis.

Una proposta horror che fa tremare non solo gli italiani ma anche chi nel palazzo delle istituzioni ha assistito a questo "scempio": "Ora in Commissione Bilancio al Senato, Sinistra Italiana ha proposto di introdurre il Reddito universale di base da finanziare con il monopolio della cannabis e l’introduzione della patrimoniale. Non è bastato il fallimento del reddito di cittadinanza, non basta la pesante pressione fiscale italiana: assistenzialismo e tasse continuano ad essere un mantra per una sinistra d’annata, lo slogan perfetto per garantire una rendita di voti alla destra! Ho fatto gentilmente notare che Italia Viva non acconsentirà mai a nuove tasse e che un aiuto alle fasce deboli che evitava truffe e sprechi c’era e si chiamava REI (voluto dal Governo Renzi): basta ripristinarlo!", ha affermano il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva, sui social. E di fatto la sinistra anche questa volta dovrà rinunciare ai sogni: questa proposta non troverà mai la luce. Con buona pace dei compagni che hanno un solo obiettivo: aumentare le tasse e mettere le mani nelle tasche degli italiani.