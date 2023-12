PiazzaPulita, il sondaggio di Mannheimer: coalizione Pd-M5s? Cosa pensano gli elettori

16 dicembre 2023 a

"Ho chiesto se i partiti del centrosinistra devono unirsi. Se cioè le forze dell'opposizione devono fare una coalizione": Renato Mannheimer ha illustrato i risultati del suo sondaggio in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita su La7. L'esito è stato definito "molto interessante" da lui stesso: "Che si debbano unire e che è possibile farlo con un po' di sforzo lo dice più o meno il 42% del totale degli elettori dell'opposizione con una grande differenza tra Pd e 5 Stelle. Nel Pd è il 51%, ma nei 5S ancora meno, è il 39, come se i 5Stelle non avessero tutta questa voglia di unirsi", ha spiegato il sondaggista. "Poi c'è chi dice che sarebbe opportuno ma praticamente impossibile, poco più del 30% nel complesso - ha proseguito Mannheimer -. E poi c'è un 20% che dice che non è possibile. Quindi più o meno la metà dice di fare lo sforzo, ma molto di più nel Pd e molto meno nei 5S". Numeri non proprio incoraggianti, a dirla tutta.

Di recente ad aprire a sorpresa al M5s è stato Vincenzo De Luca del Pd. Che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto: "Adesso dobbiamo riprendere il cammino di un’alleanza con molta umiltà e senza illusioni. Non arriveremo a risultati prima delle elezioni europee, ma prima o poi dovremo realizzare questa alleanza per il governo dell’Italia. Dopo le europee dobbiamo avere il coraggio di mettere le basi per una coalizione secondo un’operazione verità". Secondo il presidente della Regione Campania, ora sarebbe possibile ragionare con i grillini: "Devo dire che loro hanno cambiato molte posizioni. Mi è capitato di parlare con tanti esponenti dei 5 Stelle i quali con grande sincerità mi hanno assicurato che hanno avuto un percorso di maturazione. Non più demagogia e stupidaggini. Quindi, credo che ci siano le condizioni per mettersi d’accordo su un programma fondamentale".

Qui il sondaggio di Mannheimer a Piazzapulita