Andrea Giambruno, clamoroso ad Atreju: dove è stato avvistato

Anche Andrea Giambruno, l’ex compagno di Giorgia Meloni e padre della loro bambina Ginevra, sta partecipando alla kermesse di Fratelle d'Italia di Atreju dove è arrivato mentre era in corso un dibattito.

Nella seconda giornata della festa del partito, il giornalista - che è stato lasciato con un post pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio dopo alcuni fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia - è stato avvistato nei pressi delle sale allestite per i dibattiti politici. Andrea Giambruno ha salutato alcuni attivisti di Fratelli d'Italia e degli amici e si è anche fermato a salutare velocemente Arianna Meloni, la sorella del presidente del Consiglio nonché sua ex cognata.

"Rifiuto un patto che nessuno può rispettare": Meloni, sfida totale ai burocrati Ue

Arianna Meloni ieri alla prima giornata dell'evento del suo partito ha rubato la scena a deputati e senatori. I flash sono scattati per lei che è segretaria di Fratelli d'Italia e anche per immortalare il cartonato della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, la quale era presente alla Festa di FdI ma solo in effigie, appunto, vicino allo stand dei giovani del partito.

"Un modo per ironizzare" sulla sua assenza, hanno spiegato gli organizzatori dopo che la segretaria dem aveva declinato l’invito a partecipare alla kermesse di FdI.

