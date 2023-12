Atreju, Donzelli smonta Schlein: "Sorda o distratta, cosa le consiglio"

16 dicembre 2023 a

"Schlein dice che da Atreju non sono uscite idee: o è sorda o completamente distratta": Giovanni Donzelli lo ha detto sul palco della kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, riferendosi alle parole della segretaria del Pd. Quest'ultima, a margine dell'assemblea dem, nelle scorse ore, ha detto: "Devo dire che ci aspettavamo di sentire qualche idea uscire da questa loro festa di partito e invece niente". E ancora: "Evidentemente non hanno né idee né proposte".

Parole assurde per il deputato meloniano, che così proprio da Atreju ha deciso di rispondere alla leader del Pd: "Da qui sono uscite tantissime idee. Abbiamo rispettato la sua scelta di non venire, comprendiamo chi non ha idee e ha paura del confronto. Le consigliamo di comprarsi un apparecchio acustico e di provare a informarsi. Da qui sono venute idee di tutti i tipi. Il mondo intero oggi era attento a quello che succedeva a Atreju".

Parlando della leader di FdI, invece, Donzelli ha affermato: "È arrivata a Chigi concentrata, si confronta con i leader mondiali ma ha lo stesso spirito di quando nel 1998 montava Atreju. È rimasta la stessa militante che vuole cambiare il mondo". Poi ha rivelato che la premier "non sta gestendo il potere per avere il potere ma per cambiare la nazione, con spirito di servizio".