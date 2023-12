Atreju, Meloni attacca? Schlein replica: un altro (pesante) insulto al governo

17 dicembre 2023 a

Giorgia Meloni con Elly Schlein ha usato parole molto chiare. Il premier di fatto ha messo le cose in chiaro ad Atreju con il segretario del Pd: "Il rifiuto di Elly Schlein "mi ha ricordato 'Ecce Bombo' di Nanni Moretti: mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Faccio una citazione di sinistra. Ho letto che la segretaria del pd ha detto 'vedo persone che sono lì per accreditarsi con chi comanda e obbedire agli ordini di chi comanda'. Ecco, cara Elly tu puoi anche decidere di non partecipare, ma non c'è bisogno di insultare chi ha accettato un invito dimostrando un coraggio che evidentemente a voi difetta".

Poi la stessa Meloni ha aggiunto: "Spesso mi dicono 'non mollare'. Io non sono il genere di politico che s'inchioda alla poltrona, me ne sarò andata molto prima che gli italiani dovessero invitarmi a farlo. Ma non saranno gli attacchi personali e la cattiveria di chi non accetta che siamo meschini come loro a farmi mollare. Io sono molto più resistente di quanto i miei avversari si aspettino, vedremo chi arriverà alla fine. Solo gli italiani possono deciderlo. Finché ci siete voi, il popolo italiano, non c'è verso di liberarsi di me. Non lasciatemi sola. In vita mia non sono scappata mai e non intendo farlo ora".

"Non ti permettere di insultare": uragano-Meloni sulla Schlein, Atreju si infiamma

E immancabile è arrivata la risposta della Schlein che ha anche questa volta il sapore dell'insulto: "Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900 mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali. Cara Giorgia, non continuate a insultare gli italiani. Una volta si diceva panem et circenses, voi alle famiglie il pane lo state togliendo. E date solo uno spettacolino di terzo ordine con eversori che vorrebbero appendere le persone a testa in giù. La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in Parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito annullare la discussione. Ma i problemi degli italiani non li potete annullare nel vostro patetico show". Continua a non capire...