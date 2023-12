Pd, occupata la sede del partito: "Fatemi vedere Elly Schlein"

19 dicembre 2023 a

La sede del Pd occupata: il blitz al Nazareno di Renato Accorinti, ex sindaco di Messina, agita le acque dei democratici e annuncia: "Non me ne vado finché non parlo con Elly Schlein". Una scena surreale e piuttosto imbarazzante, testimonianza di come nel centrosinistra siano saltate le normali cinghie di comunicazione tra territorio e dirigenza nazionale.

Accorinti è uno storico attivista No Ponte, contrario da sempre alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. "Non ho tessere di partito", chiarisce l'ex sindaco intervistato in diretta da L'aria che tira, su La7, e a David Parenzo preannuncia: "Non me ne vado finché non arriva la Schlein", che al momento non risulta nelle vicinanze della sede nazionale del Partito a Roma. "Non c'è problema, dormo qua".

Ricapitoliamo: l'ex sindaco di Messina ha occupato martedì mattina pochi minuti dopo le 10 la sede del Nazareno, facendo irruzione nel portone con uno zaino in spalla e indossando una felpa rossa con la scritta "No Ponte", venendo fermato all'ingresso dagli addetti alla portineria. "Non andrò via fino a quando non incontrerò la segretaria del Pd Schlein", mette subito in chiaro per poi scendere nel dettaglio della sua protesta.

"Oggi, più che mai, è il momento di unirsi. È il momento che i partiti di opposizione, che già si sono schierati contro il Ponte sullo Stretto, si uniscano, assieme ai loro uffici legali, in questa grande battaglia politica. Perché adesso, davvero, si sta oltrepassando ogni limite. Stanno sganciando una bomba atomica sul Meridione e non possiamo restare fermi e inermi. Proprio per questa ragione, oggi, sono qui, a Roma, a pochi giorni dal Natale. E ho deciso di occupare la sede centrale del Partito Democratico, per avere una risposta chiara e compatta, senza tatticismi e strategie politiche individuali".

"Chiediamo unità - prosegue Accorinti -. Non andrò via fino a quando non incontrerò la segretaria". Lo scorso 2 dicembre, a Messina, oltre 10.000 persone hanno sfilato in città contro il Ponte: "Noi, dal basso, abbiamo fatto la nostra parte - ricorda l'ex sindaco -. E siamo scesi in piazza per dire 'no' al Ponte. Adesso, è il momento che i politici facciano il loro dovere".