Giorgia Meloni, forte attacco influenzale: "Conferenza stampa rinviata al 28 dicembre"

20 dicembre 2023 a

a

a

"A causa di un persistente stato influenzale il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato tutti gli impegni di questi giorni. La conferenza stampa di fine anno prevista per il 21, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dalla Associazione Stampa Parlamentare, si terrà giovedì 28 dicembre, sempre alle ore 11 presso l'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. L'organizzazione della conferenza stampa resta invariata".

A farlo sapere in una nota l'Ordine dei giornalisti. Dunque l'appuntamento per la conferenza di fine anno è spostato di qualche giorno. L'influenza che ha colpito il premier sta colpendo anche milioni di italiani in queste ore. Però, nonostante sia sotto stato influenzale, il premier anche oggi ha portato a casa una grande vittoria per l'Italia con il nuovo patto sui migranti siglato in Ue.

"Tratta degli esseri umani": Giorgia Meloni, una bomba su Elly Schlein

"L'accordo siglato qualche ora fa tra Parlamento Europeo e Consiglio apre un nuovo capitolo nella gestione dei migranti e dei richiedenti asilo: in Italia, confine d'Europa, entra chi ne ha diritto e bisogno, che dunque viene accolto e protetto. Gli Stati membri, da oggi in avanti, sono impegnati a collaborare nella lotta agli scafisti, quelli che hanno causato tante, troppe stragi al largo delle nostre coste. E' la vittoria della linea del Governo Meloni: la crisi dei migranti non può e non deve pesare solo su chi, per la sua collocazione geografica, è naturalmente in Europa più esposto alle ondate migratorie. Si è sbloccata una situazione su cui lavoravamo dal primo giorno della nostra assunzione della responsabilità di governo e questo accordo di cooperazione e solidarietà tocca tutte le fasi di gestione delle richieste d'asilo, dello screening dei migranti che arrivano e della lotta senza quartiere ai mercanti di morte", ha affermato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, commentando l'accordo siglato la scorsa notte.