Sondaggio Ghisleri, i grillini i più insoddisfatti dalla loro vita

Il 68,6 per cento della popolazione italiana si ritiene soddisfatto della propria vita. Parola di Alessandra Ghisleri, che snocciola i numeri del suo ultimo sondaggio, quello che chiude le festività natalizie. Ovvio, la cifra è da spiegare. La sondaggista di Euromedia Research precisa che i più felici, nel 90,1 per cento, sono coloro che si posizionano in un target socio-economico "alto-medio alto". Il 51,5 per cento di coloro che si inseriscono in quello "basso-medio basso" non è invece per nulla soddisfatto della situazione in cui si trova.

Complici - si legge sulle colonne de La Stampa - molteplici fattori, tra cui l'individuo, le circostanze personali, economiche e sociali. E su quest'ultimo aspetto, ecco che le opinioni sulla situazione nazionale fanno emergere quella che la sondaggista definisce "una insoddisfazione generalizzata con un dato di poco superiore al 70 per cento e con un picco dell'83,5 tra i redditi più bassi".

Tra gli elettori dei partiti di maggioranza spiccano giudizi positivi. Forza Italia in testa con l'80,4 per cento di coloro che pensano che il nostro Paese stia andando in una giusta direzione. Più combattuti gli elettori di Lega (49,2 per cento) e Fratelli d'Italia (46,8) che si dividono a metà nei loro giudizi positivi e negativi. Tra i più insoddisfatti della propria vita, spuntano i Cinque Stelle. Il 33 per cento degli elettori del Movimento si dice "non soddisfatto". È il numero più alto rispetto agli elettori di tutti gli altri partiti. Che sia questa la ragione dietro la loro indole da "urlatori"? In ogni caso le cause del malcontento sono tra le più disparate: le tasse alte (25%), le liste di attesa per accedere a un esame per la tutela della propria salute (24,4%), o anche dal tema dell'immigrazione e dalla gestione degli arrivi sul territorio italiano (24,2%).