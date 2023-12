Vincenzo De Luca, gli sfilano la sedia? Rovinosa caduta al brindisi di fine anno

28 dicembre 2023 a

Incidente poco piacevole per Vincenzo De Luca al brindisi di fine anno alla Regione Campania. Come si vede in un filmato pubblicato da Fanpage, qualcuno ha spostato la poltrona del governatore campano, che poi quando ha provato a risedersi è caduto a terra, scomparendo alla vista dei presenti. L'inconveniente, avvenuto questa mattina a Palazzo Santa Lucia, è stato ripreso in un video diventato subito virale. Per fortuna, De Luca sta bene e non si è fatto nulla. Tanto che si è alzato subito dopo la caduta, scherzando anche su quanto avvenuto. "I portaseccia", ha detto sorridendo.

A riprendere la scena qualcuno dei presenti in platea. "Il presidente sta bene, per fortuna, solo un piccolo incidente che può capitare", hanno fatto sapere dal suo staff. De Luca, che era seduto al centro del tavolo, si è alzato per il brindisi di fine anno. Peccato però che subito dopo un addetto al servizio gli abbia portato via la poltrona, forse per liberare l'area da qualsiasi oggetto per fare le fotografie di rito. Inaspettatamente, però, De Luca si è seduto di nuovo, probabilmente non accorgendosi che dietro di lui non c'era più la sedia. Subito, comunque, è stato soccorso. E per fortuna la caduta non ha avuto conseguenze serie.

Intanto, negli ultimi giorni si sta discutendo molto all'interno del Partito democratico del possibile terzo mandato di De Luca alle Regionali 2025. Si tratterebbe di una ricandidatura al momento non possibile per legge. L'ex sindaco di Salerno è alla guida della Campania dal 2015 ed è stato rieletto nel 2020.