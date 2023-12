Giorgia Meloni "uomo dell'anno", Mario Sechi: "Ha cancellato la guerra dei sessi, vincendola"

29 dicembre 2023 a

L'uomo dell'anno per questo 2023 che sta per lasciarci è Giorgia Meloni: questo il verdetto di Libero. Perché? Perché come spiega Mario Sechi "prima di tutto ha cancellato la guerra dei sessi vincendola, pensando differente, essendo divergente, superando la boria dei maschi e lo sconfittismo delle femmine. Non ha rotto il tetto di cristallo, lo ha dissolto", spiega il direttore sul quotidiano in edicola oggi, venerdì 29 dicembre. Ma Giorgia Meloni è "l'uomo dell'anno" anche per altre, decisive, ragioni.