Repubblica indietro di un secolo: il simbolo del 2024? Matteotti

30 dicembre 2023 a

a

a

Primo anno di governo Meloni. E cosa c’è di meglio di indicare Giacomo Matteotti, il deputato socialista ucciso da una squadra fascista il 10 giugno 1924, come uomo dell’anno 2024? È questa la scelta del Venerdì di Repubblica, il settimanale del quotidiano diretto da Maurizio Molinari. L’occasione è offerta dalla ricorrenza del centenario della morte di Matteotti. Un viaggio in quello che accadde nell’Italia di cento anni fa: «Perché fu tra i primi a essere assassinato dai fascisti? E nell’Italia meloniana, come verrà celebrato?».