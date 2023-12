Marta Fascina: "Berlusconi, tu resterai sempre l'unico eterno presidente"

31 dicembre 2023 a

Marta Fascina, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, condivide un video di Silvio Berlusconi e scrive un'altra dichiarazione d'amore per il Cavaliere.

"Amore mio, l'augurio più bello, più sentito, più vero, più sincero resterà solo e sempre il tuo! Tu sei e resterai sempre l'unico eterno Presidente", scrive la donna che è stata al fianco di Berlusconi fino alla fine.

Nel filmato di Silvio Berlusconi, registrato un anno fa, il presidente di Forza Italia augurava per il nuovo anno "di riuscire a realizzare i sogni e i progetti che portate nel cuore per voi e per le persone che amate".