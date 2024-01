Pozzolo, lo sfogo di Delmastro: "Cos'è successo mentre ero fuori"

02 gennaio 2024 a

Lo sparo alla festa di Capodanno di Delmastro rilancia lo sbraitare della sinistra. Pd e opposizioni sguazzano in un incidente che ha fatto parecchio discutere. E ora a parlare è il sottosegretario Delmastro che spiega cosa ha visto e come sono andate le cose. "Vai a una festa di Capodanno, esci per buttare la monnezza, torni, e trovi un puttanaio della m... Ho passato una giornata terribile, che non riuscirò più a smaltire, mi sento veramente sfortunato...", afferma in un'intervista a Repubblica. "La dinamica posso raccontarla. Era una festa in un Comune molto piccolo del Biellese. Anche il deputato Pozzolo ha una casa in quella zona. È passato davanti alla Pro Loco, ha riconosciuto le macchine della mia scorta e l’auto di mia moglie, e ha intuito che potevamo essere lì...", spiega.

Poi Delmastro parla del momento in cui ha sentito lo sparo: "Stavo raccogliendo il cibo avanzato per andare via. Avevo quattro buste da portare in auto. Dalla Pro Loco alla macchina saranno 200 metri. Ero uscito con le prime due. Ritorno indietro per prendere le altre due e sento la moglie di quello che è stato ferito, che poi è il marito della figlia di uno della mia scorta, che grida “un botto... un botto”. Mi si gela il sangue e cerco di capire. Ho pensato che fosse esploso un petardo... e invece sento la moglie che dice “ma allora non hai capito...era un colpo di pistola”. Poi riporta le parole del genero dell'agente rimasto ferito di striscio: "Mi dispiace per te che avrai dei casini e non eri neppure in sala". Infine, sempre Delmastro sottolinea: "Pozzolo? Io sono basito. Gli ho detto di venire, ma mai avrei immaginato che portasse una pistola. E poi poteva andare in ventimila posti e invece è venuto proprio lì... Se l’avessi immaginato gli avrei detto di non venire".