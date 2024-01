Pozzolo, ora la sinistra demonizza chiunque abbia un'arma

04 gennaio 2024 a

Adesso la sinistra demonizza chiunque abbia un'arma. Dopo il caso Pozzolo, le opposizioni sbraitano contro il governo e usano questa vicenda per tentare la risalita nei sondaggi.I compagni sfruttano il caso di un singolo pistola per mettere in discussione la legittima difesa. Così attaccano gli italiani perbene che vogliono proteggersi