Emanuele Pozzolo senza patente per un anno: ecco i risultati dell'alcol test

Alla fine è arrivata la decisione della Prefettura di Biella per Emanuele Pozzolo, neo deputato di Futuro Nazionale. Un anno senza patente per il parlamentare vercellese con residenza di valle Cervo, nel Biellese. L'ordinanza di sospensione è stata emessa dopo che il vannacciano a inizio giugno era stato protagonista di un incidente sulla superstrada tra Biella e Cossato, dal quale era uscito illeso. Proprio come il suo cane. Un incidente autonomo, forse causato dall'asfalto bagnato. Nessun ferito, sul posto vigili del fuoco per recuperare il suv nero insieme con la polizia stradale.

Ma il tasso alcomemico era risultato superiore al consentito. "C'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto aquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo", aveva dichiarato all'Agi il deputato di Futuro Nazionale subito dopo l'incidente.