Giorgia Meloni, attacco in aula ai vannacciani: "La vera destra non è mai funzionale alla sinistra"

Giorgia Meloni "sistema" i vannacciani. Nel corso delle repliche dopo la discussione generale sulle comunicazioni rese dalla premier nell'Aula della Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, il presidente del Consiglio risponde a Emanuele Pozzolo. Nonché ex deputato di FdI passato a Futuro Nazionale. "Collega Pozzolo, mi dispiace francamente che abbia cambiato idea sul tema dell'interesse nazionale perché quello che stiamo facendo noi a tutela dell'interesse nazionale è quello che c'è scritto nel nostro programma. Programma per realizzare il quale lei e altri siete stati eletti all'interno delle file del centrodestra in questo Parlamento. Ciò nonostante per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Votare contro la fiducia a un governo per chi ci ascolta significa votare per mandare a casa quel governo. Esatto, bene. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale e quindi di grazia non mi si parli di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra".

Tornando all'attualità, Meloni ribadisce che "noi ambiguità non ne abbiamo neanche sul tema dell'ingresso dell'Ucraina nell'Ue. Su questo ho detto che penso che sarebbe un errore, per esempio, consentire che il percorso di adesione di Kiev fosse più veloce di quello dei Balcani occidentali. Penso che noi faremmo un errore a utilizzare due pesi e due misure. Penso che faremmo un errore a dare il messaggio che ci sono delle nazioni che sono più importanti di altre. E penso che, dall'altra parte, noi dobbiamo rispettare tutti i paesi che vogliono aderire, dall'altra abbiamo un tema di urgenza che è sicuramente legato alla questione Ucraina".