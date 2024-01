Amato e quelle amnesie che condannano la sinistra

04 gennaio 2024 a

a

a

La lunga intervista a Repubblica di Giuliano Amato "è una requisitoria contro la destra guidata da Giorgia Meloni, una destra così pericolosa che può portare al peggio, vale a dire alla Polonia nella versione sconfitta alle recenti elezioni e all’Ungheria guidata dal putinista Orban", scrive Fabrizio Cicchitto su Libero. Quello che ci si aspettava da Amato, invece, era "una analisi critica a 360 gradi nei confronti di tutte le componenti fondamentali del sistema politico italiano", non una "requisitoria unilaterale che ad una sinistra in crisi non ha neanche offerto il contributo di una seria critica di stampo riformista".

