Giorgia Meloni candidata alle Europee? Sondaggi: ecco quanto vale

Il 2024 è cominciato soltanto da una settimana, ma all’orizzonte s’intravede già quello che è il più grande obiettivo dell’attuale maggioranza, cioè le elezioni europee in programma dal 6 al 9 giugno. Sul tavolo c’è la decisione più importante, cioè quella di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani di candidarsi o meno in prima persona come capilista delle 5 circoscrizioni in cui è divisa l’Italia.

Attualmente, i sondaggi piazzano Fratelli d’Italia in cima alle preferenze dei cittadini con percentuali vicine al 29% e certamente, se la Meloni scendesse in campo in prima persona, le cifre del suo partito si alzerebbero di almeno 2-3 punti percentuali e creerebbe un divario importante con gli altri due leader della maggioranza. Se Meloni e Salvini ancora non si sono espressi pubblicamente, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha già espresso la sua perplessità, sostenendo che non sia una buona scelta. Tra chi deve sciogliere ancora la riserva sul candidarsi o meno c’è anche il generale Roberto Vannacci.

C’è da ricordare che le Europee saranno elezioni su base proporzionale, quindi la vittoria di un leader si giudica in base al potere di portare voti al proprio partito. E, in questo caso, la Meloni appare nettamente la più forte rispetto agli altri alleati. E dopo il voto? Due punti certi: il primo è che i conservatori possano allearsi con i popolari, almeno per la formazione della Commissione, perché la maggior parte dei 27 Stati membri vira a destra. Con Ursula von der Leyen seriamente candidata ad essere rieletta.

Da Palazzo Chigi, intanto, non si teme un Mario Draghi presidente del Consiglio europeo, con l’Italia che potrebbe puntare alle deleghe del Mercato interno e della Concorrenza, quelle segnate già in agenda da Giorgia Meloni. I sondaggi delle prossime settimane saranno decisivi a stabilire gli equilibri di una classe di governo che ha assoluto bisogno di compattezza.