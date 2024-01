Corte dei Conti, il vizietto: i magistrati terrorizzati da chi vuol cambiare

08 gennaio 2024 a

Ecco chi sono i nostri "tecnici". La Corte col vizietto e i magistrati terrorizzati da chi vuole cambiare. Non c’è bisogno di fare i nomi di chi rema contro, ormai le toghe si accusano da sole. Per loro la faziosità politica è uno stato naturale. L'analisi di Pietro Senaldi su quanto sta accadendo alla Corte dei Conti dopo il caso dei pesanti sfoghi di Marcello Degni contro il governo in carica.