Meloni-Schlein, confronto in tv? Alessandra Ghisleri: "Seguito dal 56% degli italiani"

14 gennaio 2024 a

a

a

La possibilità di un duello televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein intriga gli italiani: è quanto un sondaggio di Alessandra Ghisleri, presentato su La Stampa, certifica in modo netto. Infatti, secondo la rilevazione di Euromedia Research, il confronto tra premier e segretaria del Pd verrebbe seguito dal 56% degli italiani. Insomma, per chi lo proporrà, ammesso che si faccia, sarà un clamoroso colpo in termini di share.

"A questo punto, al di là della raccolta pubblicitaria super vantaggiosa per l'editore che riuscirà ad aggiudicarsi il confronto politico tra le due donne leader, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, potrebbe aiutare gli elettori a prendere decisioni informate sulla base delle diverse visioni che potranno raccontare argomento per argomento", spiega Ghisleri sulla Stampa, mettendo poi in chiaro che il duello appassionerebbe di più i più giovani e gli over-65.

"Ognuna di loro - riprende la sondaggista riferendosi alle due eventuali contendenti - potrà raccontare la sua versione al di là delle caratteristiche di ciascuna che ne hanno delineato il singolo profilo fino ad oggi agli occhi degli elettori. È evidente che Giorgia Meloni avrà l'opportunità di esporre la sua visione evidenziando i successi ottenuti dal suo Governo, le iniziative in corso e gli obiettivi futuri includendo le politiche economiche, sociali, sanitarie, educative, e di altri settori chiave, rispondendo alle possibili critiche con l'opportunità di difendere le proprie posizioni in maniera chiara e convincente, mettendo a disposizione tutta la sua ampia esperienza politica".

Kamikaze-Schlein: ecco come farà eleggere i suoi nemici interni. Addio, Pd?

Dunque, il capitolo-Schlein: "Il segretario del Partito Democratico Elly Schlein avrà l'occasione di avvalorare a sua volta di essere all'altezza della figura di leader del principale partito dell'opposizione e di fare una buona concorrenza al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, dimostrando la sua disponibilità al dialogo e mostrando tutta la sua empatia rimasta un po' sottotraccia fino ad oggi. Entrambe sono in predicato per candidarsi alle elezioni europee come capolista dei rispettivi partiti - nel bene e nel male -, contendendo il maggior numero di preferenze e voti ai propri alleati per il centro destra e dimostrando di essere una leader per il centrosinistra. E, salvo imprevisti, queste saranno le ultime elezioni nazionali per i prossimi tre anni e mezzo", conclude Alessandra Ghisleri alimentando la "febbre" da confronto televisivo.