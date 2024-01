Giorgia Meloni porta in Emilia Romagna 1,2 miliardi

18 gennaio 2024 a

Otto mesi dopo la terribile alluvione in Emilia Romagna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen insieme a Forlì annunciano l'arrivo di fondi Ue aggiuntivi rispetto a quelli del Pnrr. Si tratta di 1,2 miliardi di euro destinati alla ricostruzione. "Un traguardo che porta il parziale dei ristori già stanziati da Roma (6,5 miliardi)", scrive Antonio Rapisarda su Libero, "a sfiorare già la somma totale richiesta per avviare la ricostruzione e procedere con quella 'prevenzione' necessaria richiamata più volte come priorità, nella giornata trascorsa in Emilia-Romagna, dal presidente del Consiglio.

