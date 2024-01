Elly Schlein, leader bifronte: fugge e tace sul suo ruolo da assessore al clima

19 gennaio 2024 a

a

a

Un leader bifronte, Elly Schlein. Un leader che cancella il suo passato. Tanto che, ironizza Daniele Capezzone, "deve sicuramente trattarsi di un caso di omonimia". Di cosa stiamo parlando? Presto detto: della Schlein che nel corso delle ultime ora ha sparato a palle incatenate su Giorgia Meloni, accusandola di aver organizzato una sorta di passerella in Emilia Romagna insieme ad Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Ue. Ma come? La Schlein che accusa Meloni subito dopo che il premier è riuscita a portare 1,2 miliardi all'Emilia Romagna grazie alle modifiche del Pnrr è la stessa Schlein che fuggiva e taceva sul suo ruolo da assessore del clima? Già, perché la segretaria dem ricoprì quella carica da febbraio 2020 all'ottobre 2022...

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Daniele Capezzone