Giorgia Meloni-Elly Schlein, rumors sul duello in tv: ecco canale e conduttore

Il duello televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si farà. "Si sono avviate le interlocuzioni tra i rispettivi staff per il duello tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Le due parti hanno iniziato a parlare dell'organizzazione del confronto", è la notizia piombata mentre a Gubbio si riuniscono i dem. Un'indiscrezione che non stupisce, visto i passi in avanti del premier e della leader del Pd, ma che i n molti al conclave dem leggono come una possibile candidatura della segreteria alle Europee.

Così la domanda è solo una: chi ospiterà il duello? Per i dirigenti non ci sono dubbi: Bruno Vespa su Rai1 e "chi sennò?". D'altronde il conduttore di Porta a Porta si era già proposto ricordando di aver fatto per primo "l’invito a entrambe, un minuto dopo che la leader del Pd ha avanzato la richiesta di un confronto".

E ancora: "Ovviamente è tutto da decidere, tempi e modalità. La par condicio scatterà 60 giorni prima delle elezioni europee e, salvo che non cambino le regole, il confronto dovrà avvenire prima di quella data". Nel frattempo però sono arrivate anche le disponibilità da Sky Tg24, dal direttore del Tg La7, Enrico Mentana, e da Mediaset. Chi avrà la meglio? Per i dirigenti non ci sono dubbi: Vespa. Così come non ci sono dubbi sulla disponibilità del premier: "Mi impegno volentieri a un confronto tv con Elly Schlein credo sia normale e giusto che il presidente del Consiglio si confronti con il leader opposizione prima della campagna elettore delle elezioni europee".