Teatro di Roma, la controffensiva parte da Capalbio

22 gennaio 2024 a

a

a

Elly Schlein lancia la rivolta degli attori rossi contro il nuovo direttore del Teatro di Roma Luca De Fusco. Lo scandalo? Non è di sinistra. E a Libero lui spiega: "Non sono neppure di destra...". Tutto questo teatrino per la poltrona, spiega Mario Sechi, spiega bene come funziona il "sistema Capitale", dove chiunque non è allineato non lavora, non parla, non esiste. E ora la resistenza agli "usurpatori" parte da Capalbio.