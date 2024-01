Silvia Melis candidata per FdI in Sardegna: fu sequestrata per 9 mesi a 27 anni

22 gennaio 2024 a

Dalle liste presentate da Fratelli d'Italia in Sardegna spunta il nome di Silvia Melis, noto alle cronache degli ultimi anni Novanta. La donna, sequestrata nel 1997 quando aveva 27 anni, fu portata via dalla sua auto in cui lasciò il suo bimbo piccolo. Il suo nome sarà a sostegno del candidato presidente del centrodestra Paolo Truzzu. Melis, ora 53enne, imprenditrice e consulente del lavoro, restò nelle mani dei rapitori per nove mesi.

Oggi ecco la sua candidatura nella circoscrizione Ogliastra insieme a Giorgio Todde, ex assessore dei Trasporti della giunta uscente di Christian Solinas. Quest'ultimo non si presenterà per un posto nell'Assemblea sarda. Ha dichiarato infatti di volersi dedicare alla guida del partito sardista.

Intanto, stanno per scadere i termini per la presentazione delle liste. La Lega e il Partito Sardo d'Azione, che ancora mancavano all'appello, le stanno presentando in queste ore. FdI, invece, ha completato la presentazione in tutte le otto circoscrizioni. Due i candidati del centrosinistra: Alessandra Todde, sostenuta da Movimento 5 stelle e Partito democratico; e Renato Soru. In corsa anche due candidate indipendenti: Maria Rosaria Randaccio di Forza del Popolo e Lucia Chessa di Sardigna R-esiste. Dopo la presentazione delle liste da parte di tutti i partiti, ci vorrà ancora un altro giorno di verifiche e controlli da parte degli uffici del tribunale per rendere ufficiali le candidature.