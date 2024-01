Giorgia Meloni e FdI "occupano il Senato"? L'ultima sparata del Fatto di Travaglio

23 gennaio 2024 a

La Conferenza Italia-Africa si terrà al Senato il prossimo 29 gennaio, giorno in cui Palazzo Madama sarà off limits. Tanto basta al Fatto Quotidiano per lanciare l'allarme e parlare addirittura di "occupazione" del Senato da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo il giornale di Marco Travaglio, è grave il fatto che il vertice con l'Africa si tenga nel giorno in cui scadono i termini per presentare gli emendamenti alla riforma costituzionale del premierato. Insomma, non sanno più cosa inventarsi pur di dar contro al premier e al governo. Per l'occasione, a fare gli onori di casa saranno la presidente del Consiglio e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Puglia per la Cerimonia dell’80° anniversario del Congresso di Bari dei Comitati di liberazione nazionali.

Mattarella vedrà le 50 delegazioni dei paesi africani presenti, la premier, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e Antonio Gutérres, segretario generale dell'Onu, la sera prima durante una cena al Quirinale. Il quotidiano, poi, pone l'accento sul fatto che La Russa abbia messo subito a disposizione "il meglio dei vertici della Amministrazione, ma soprattutto ogni angolo del Palazzo. Persino l’aula, il sancta sanctorum del potere legislativo". Qualcosa di assurdo per loro, evidentemente. In ogni caso, il numero uno di Palazzo Madama aveva informato prima i presidenti dei gruppi. Aula a parte, le altre sale serviranno a ospitare i bilaterali del governo.