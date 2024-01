Vincenzo De Luca, FdI all'attacco: "Campania ultima in tutti i settori"

23 gennaio 2024 a

All'attacco di Vincenzo De Luca al governo sul tema dell'autonomia differenziata, riforma che questa sera verrà votata in Senato, risponde per le rime Fratelli d'Italia. "Dire che siamo stufi delle quotidiane pagliacciate di De Luca è poca cosa rispetto al fastidio che si prova ogni volta quando si è costretti a ricordare al buon governatore tutti i danni provocati alla Regione Campania, ultima in tutti i settori".

A parlare è Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d'Italia, che lancia un messaggio chiaro al governatore Pd della Campania: "Invece di perdere tempo nell'evidenziare, secondo lui, l'errata politica dell'attuale governo facendo denunce a tutti, impieghi il suo tempo nel dare risposte a domande che mai ci stancheremo di fare. Una politica fallimentare che non è stata in grado di realizzare progetti, presentarli tanto che poi sono stati tagliati i fondi".

Cerreto parla di "una sanità ridotta in brandelli, un piano trasporti inesistente, tutela e difesa dei beni culturali pari allo zero quando poi la nostra Regione vanta un patrimonio paesaggistico, culturale, architettonico ed enogastronomico che non teme rivali e confronti. Poca attenzione verso le fasce deboli, terzo settore dimenticato come se in Campania non ci fossero problemi legati alla disabilità e a tutto ciò che ad esso è collegato".

"Di chi è la responsabilità? Di una classe dirigente poco competente? Di utilizzo della politica per un puro ed esclusivo tornaconto? Adesso si lamenta della Autonomia differenziata? Si metta d'accordo anche con i suoi colleghi del Pd che l'hanno sostenuto, ma soprattutto lasci stare la Regione Campania che ha bisogno di un vero cambiamento, che non avrà la firma De Luca".