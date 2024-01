Augias, "Meloni ha detto una cosa terribile": cosa gli sfugge

24 gennaio 2024 a

Anche Corrado Augias interviene sul tema della "fine dell'amichettismo" evocato dalla premier Giorgia Meloni lunedì sera, intervistata da Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Reazioni scomposte dal mondo del centrosinistra, punto sul vivo sebbene, è sempre doveroso ricordarlo, l'etichetta "amichettismo" è una geniale trovata del marchese Fulvio Abbate, provocatorio e raffinato pensatore controcorrente che appartiene al mondo progressista ma che non sopporta il legame perverso di salotti, salottini, familismo e spintarelle che caratterizza anche il "candido" mondo democratico, specialmente a Roma e dintorni.

Non a caso, lo sfogo della Meloni è relativo proprio a una vicenda molto romana come la nomina del direttore del Teatro di Roma Luca De Fusco. Una nomina giudicata a sinistra un "blitz" di Fratelli d'Italia e contro cui il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri (Pd) ha addirittura annunciato l'intenzione di ricorrere in tribunale.

Una vicenda piuttosto imbarazzante. Non per la maggioranza, però, ma per l'opposizione però, che da quasi 80 anni discetta amabilmente di "egemonia culturale" e procede alla sistematica occupazione delle poltrone più prestigiose nel mondo della cultura, dello spettacolo e non solo e che ora, non più al governo, grida al complotto senza nemmeno valutare

"Ieri - il commento di Augias ospite in studio di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7 - Giorgia Meloni ha detto una cosa terribile, è finito l'amichettismo ora le carte le do io. Cioè non è finito l'amichettismo, è finito quel 'amichettismo'". "Cioè finiscono gli amichetti e cominciano i miei", chiosa Floris. Dimostrando di non aver centrato appieno il punto della questione posto dalla premier. Nessuna sorpresa, però.