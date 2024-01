Morani imita Meloni, la furia di Laura Tecce: tensione a L'aria che tira

23 gennaio 2024 a

Acceso dibattito a La7. Nella puntata di martedì 23 gennaio su La7, Alessia Morani e Laura Tecce non se le mandano a dire. Al centro Giorgia Meloni, spesso accusata di familismo. "Nessuno può fare il verginello e neppure fare la morale o fare quella che 'siccome ce sto io, so' diversa...'", è l'imitazione dell'ex parlamentare del Pd del premier che scatena l'interlocutrice: "Fare l'elenco dei parenti e amici della destra l'elenco si risolve in una pagina, con quelli di sinistra ce ne vorrebbero cento. Sono ovunque!".

Poi la Tecce prosegue: "Detto questo, non sono d'accordo con il premier Meloni: credo che l'occupazione di sinistra non sia finita e non finirà mai nei secoli dei secoli. Perché sono 50/80 anni che la nostra società è permeata da una presenza di un'area di sinistra". La giornalista parla di "un'occupazione, sono tra noi, ovunque". Immediata la replica della dem: "Ecco, siccome siamo ovunque, non si capisce nemmeno dove siamo".

Ma Tecce tira dritto: "Quando la sinistra è al potere, chi la pensa diversamente viene mandato via. Con la destra non è stato mandato via nessuno, anzi, chi la pensa diversamente viene premiato. Arianna Meloni sono 30 anni che fa politica, come la Piccolotti che è moglie di Fratoianni". A quel punto prende la parola Morani che attacca il governo di destra accusandolo di "occupazione del potere, l'amichettismo non è finito". "Ma dove? Ma và", la incalza Tecce senza ottenere risposta.

