Meloni smonta Schlein: "Ci chiedete di risolvere i guasti lasciati da voi"

"Grazie per fidarvi di noi e del nostro governo": Giorgia Meloni lo ha detto in maniera provocatoria a Elly Schlein durante il Question time alla Camera. Al centro del botta e risposta tra le due leader la sanità. "Tempo fa - ha cominciato la segretaria del Pd - mi ha colpito un messaggio ricevuto da una donna alla cui madre malata oncologica e cardiologica è stato fissato appuntamento ad ottobre 2026. Non sa nemmeno se ci arriverà. Mancano almeno 30mila medici, 70mila infermieri, mentre 21mila medici sono già fuggiti all'estero. Gli eroi della pandemia sono stati già dimenticati da questo governo. L'unico modo di abbattere le liste d'attesa è di abbattere il tetto alle assunzioni. Intendete farlo e mettere le risorse per un piano straordinario? Non risponda che potevamo farlo noi, io al governo non ci sono stata ancora e lei governa da 16 mesi".

Non si è fatta attendere, quindi, la risposta della premier: "Come ricorda la collega Schlein il tetto alla spesa del personale sanitario fu introdotto nel 2009: ha portato al crescente ricorso ai contratti a termine e al devastante fenomeno dei medici gettonisti. Facciamo i conti con una situazione stratificata in 14 anni. Non chiederò perché non lo avete risolto voi questo problema. Le dirò che è un'implicita attestazione di stima che chiedete a noi di risolvere i problemi che non avete risolto in dieci anni al governo: grazie per fidarvi di noi e del nostro governo".

A seguire la controrisposta di Schlein: "La sua risposta non ci soddisfa. Ma lei è andata al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione scaricando su altri i problemi che ha creato lei? Perché nel 2009, quando è stato introdotto il tetto alle assunzioni, al governo c'era lei, da ministra". Infine la leader dem ha approfittato per attaccare anche la riforma sull'autonomia approvata ieri al Senato: "Avete dato il colpo di grazia alla sanità con l'autonomia che spacca il Paese in pazienti di serie A e di di serie B".