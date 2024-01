Pd, Dario Safina arrestato: le pesantissime accuse contro il fedelissimo di Elly Schlein

Paolo Ferrari 25 gennaio 2024 a

a

a

Concorsi truccati, nomine in cambio di favori, gare pubbliche pilotate. Non manca nulla nell’indagine nei confronti dell’avvocato 47enne Dario Safina, deputato della Regione siciliana del Pd e vicinissimo alla segretaria Elly Schlein. Safina, da ieri agli arresti domiciliari, è accusato di turbativa d’asta, corruzione e comunicazione di notizie riservate. L’inchiesta inizia nel 2020 dopo l’incendio doloso in un impianto di raccolta dei rifiuti del comune di Trapani. Gli accertamenti dei carabinieri scoprono un accordo per far rinominare tale Carlo Guarnotta direttore generale della municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.

Il piano, in particolare, sarebbe stato realizzato truccando il concorso. Per aiutare Guarnotta, Rosario Bellofiore, consulente della società, avrebbe scritto l’avviso per la selezione in maniera “sartoriale”, attraverso l’inserimento di requisiti che solo egli poteva avere. In cambio della nomina, Guarnotta a sua volta avrebbe promesso a Bellofiore la conferma dell’incarico. Per superare le “perplessità” del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, non indagato, sarebbe allora intervenuto Safina, all’epoca assessore comunale ai Lavori pubblici prima di fare nel 2022 il grande salto a Palazzo d’Orleans. Safina, che si è subito autosospeso dal Pd, avrebbe poi fatto avere a Christian Valerio, anche lui indagato e manager della Green City Light, informazioni per far vincere alla sua società gare bandite dal comune di Trapani.

"Promuoveremo il referendum". Autonomia, Pd alla frutta: cosa dimenticano

Come contropartita avrebbe ricevuto 50mila euro per iniziative comunali, 10mila euro per le luminarie cittadine, quattro telecamere da installare accanto a due fontane cittadineper la videosorveglianza, due dispositivi di illuminazione di un’opera d’arte. «Regali» che, secondo i pm, sarebbero stati sollecitati dallo stessa Safina per «conseguire il personale vantaggio di accrescere la propria visibilità e quindi il personale consenso presso il corpo elettorale» in vista delle voto per le regionali. Al deputato dem si contesta anche di aver promesso l’affidamento alla Green City Light , al di fuori di ogni procedura concorsuale, dei lavori di rifacimento dell’illuminazione di due impianti sportivi. «Sono basito per quanto accaduto. Auspico che Safina saprà chiarire celermente la sua posizione», ha commentato Tranchida.