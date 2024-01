Augusta Montaruli: "Referendum contro la legalizzazione di Askatasuna"

31 gennaio 2024 a

a

a

"Grazie a FdI il caso Askatasuna diventa oggetto del question time alla camera": a dirlo il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. Che poi ha aggiunto: "Bene l'approfondimento avviato presso la prefettura di Torino comunicato in Aula dal ministro Piantedosi circa il tentativo del comune di Torino di legalizzare il centro sociale. Inaccettabile la violenza politica avallata dalle istituzioni. Askatasuna in più occasioni infatti è stata al centro di disordini e problemi di sicurezza e di ordine pubblico a Torino e fuori, come in Val Susa, senza mai una parola di pentimento o di scuse".

La deputata ha spiegato che "Fratelli d'Italia continuerà a opporsi a questa delibera chiedendo un referendum cittadino per annullare questo provvedimento. Appare oggi evidente quello che abbiamo sempre sospettato: nella sigla 'Autonomia Contropotere' sbandierata da questi finti ribelli non c'è mai stata alcuna autonomia. Sono sempre stati 'con il potere', quel potere che oggi consente questo scempio di delibera".