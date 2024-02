La memoria sottile di Giuliano Amato

01 febbraio 2024 a

"Giuliano Amato è noto per la raffinatezza del suo pensiero. Efficace come un sofista dell’Antica Grecia, il suo brillante filosofare sta incontrando un problema: la sua persona", scrive il direttore Mario Sechi nel suo editoriale su Libero. Amato si fa spesso intervistare da La Repubblica e proprio sul giornale "il professore sostiene che bisogna criticare le idee, non le persone. Che grande idea. C’è solo un dettaglio: le idee di Amato non sono scindibili dalla sua figura".

