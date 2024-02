Pd, "basta Schlein": Ercolano, in cinque passano con Matteo Renzi

05 febbraio 2024 a

Una vera e propria slavina politica nel Napoletano. Italia Viva imbarca diversi consiglieri che mollano il Pd per passare con Renzi. Nel comune vesuviano famoso per gli scavi archeologici il partito di Matteo Renzi esprime già il sindaco, Ciro Buonajuto, al suo secondo mandato consecutivo, e ora accoglie altri 5 consiglieri, tra i quali il presidente del Consiglio comaunale Luigi Simeone.

Aderiscono a Italia Viva anche Maria Grazia Prillo, ex capogruppo del Pd, Elisa Spina e Lino Vitiello, eletti nel Partito democratico, e la vicepresidente del Consiglio comunale Assia Riccio, che dopo aver aderito al gruppo misto ritorna tra i renziani. Nei giorni scorsi era stata già registrata l’adesione di Teresa Solaro e Andrea Formicola. Il gruppo consiliare di Italia Viva in Consiglio comunale di Ercolano può ora contare su 7 componenti. "Il progetto di Italia Viva - dichiara Buonajuto - continua a crescere in sintonia con le esigenze del territorio. Si rinforza il gruppo consiliare ed è la dimostrazione che stiamo lavorando nella giusta direzione per radicare il partito sul territorio e rinforzare un progetto riformista ed inclusivo. L’Italia ha bisogno di una forza riformista e moderata che sappia rappresentare la voglia di centro, di un soggetto politico che abbia in agenda gli interessi delle comunità e dei territori. Lavoriamo con determinazione per tradurre in azioni concrete il nostro programma".

La capogruppo Iv Teresa Solaro aggiunge: "Con l’ingresso di altri 5 consiglieri si rafforza ulteriormente il progetto Italia Viva. Questo ampliamento dimostra la vitalità del nostro partito e la sua capacità di attrarre nuove energie e competenze al servizio del territorio". Insomma un'altra grana per Elly Schlein, non è certo la prima "fuga" da quando la nuova segretaria si è seduta sul trono del Nazareno. E c'è da scommettere che da qui alle Europee (vero banco di prova per la Schlein) ci saranno altre defezioni...