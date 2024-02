Angelo Bonelli, le focose confessioni: "Io e lei dietro a quel cespuglio..."

05 febbraio 2024 a

"Vorrei tornare da dove sono partito: in Amazzonia. È il mio orizzonte, il mio destino": Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e portavoce di Europa Verde, lo spiega in un'intervista ad Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano, rivelando così che la sua intenzione a fine legislatura non è quella di ricandidarsi. Insomma, ciao a tutti: me ne vado in Amazzonia. Il deputato, in un'intervista a tratti surreale e grottesca, ha poi spiegato che la sua storia politica "ha una radice estremamente romantica". Quindi ha aggiunto: "Amavo follemente una ragazza, ci incontravamo in un luogo cespuglioso appena dietro il mare di Ostia. Effusioni, passeggiate, felicità pura". E ancora: "Un giorno vedo un cartello: qui sorgerà un palazzo. Fu così che ho iniziato a battagliare per l’ambiente". Insomma, motivazioni rivedibili.

Parlando delle Europee, invece, Bonelli ha invitato le liste di sinistra a unirsi: "Ci vuole responsabilità, umiltà, continenza. Quindi, senza rinnegare nulla, dico: sale in zucca!". E poi: "Non disperdiamo i voti, le energie. Restiamo sul punto, tentiamo di fare blocco, mettiamoci in condizione di superare il quattro per cento". Secondo lui, si tratta di "un processo di continenza, in politica la logica e anche la prudenza hanno un valore, una peculiare dimensione. Dobbiamo dimostrare che siamo in grado di farci aprire le porte del Parlamento europeo". Il suo obiettivo, infatti, è "riportare i Verdi nel Parlamento europeo".

Infine, dopo aver ammesso che il suo sogno è diventare ministro un giorno, Bonelli ha rivelato: "Quando ero single mi bastavano mille euro al mese per vivere. Oggi ho moglie e figlia quindi spendo un po’ di più. Ma non tanto di più".