Mentana lascia La7: "Caz***i vostri", spifferata a Striscia

Lo scontro a distanza tra Enrico Mentana e Lilli Gruber a La7 ha riportato a galla il possibile passaggio del direttore del TgLa7 al canale Nove. A quanto pare, però, questa non sarebbe l'unica opzione possibile. È stato lo stesso giornalista a rivelarlo a Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia che lo aveva raggiunto per consegnargli il tapiro d'oro col pannolone. Una provocazione legata alle parole della Gruber che, vedendosi dare in ritardo la linea per il suo Otto e mezzo, dopo il Tg di Mentana, due sere fa aveva parlato di "incontinenza". Il tapiro, in ogni caso, è stato rifiutato da Mentana: "Non me lo merito, c’è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri".

Tornando al futuro televisivo del direttore del TgLa7, quando Staffelli, nel servizio del tg satirico che andrà in onda questa sera, ha chiesto a Mentana se sia effettivamente in trattativa per passare al Nove, “per saltare in alto di due canali”, lui invece ha sorpreso tutti rilanciando con un suo ritorno al Tg5: "Forse il salto lo faccio di due canali più in basso e sono ca**i vostri…", ha detto. Infine, in riferimento al comunicato diffuso questa mattina da La7 per appianare i dissidi creatisi tra lui e la Gruber, Mentana ha commentato: "Era stringato, come sono stringato io. E va bene così: stringato è il contrario di incontinente".